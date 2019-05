Dubovcová a Štrbová obsadili v Ťin-ťiangu 9. miesto

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour - Four stars - Ťin-ťiang (Čína) - sobota:

Osemfinále: Ágatha Bednarczuková, Eduarda Santosová-Lisboová (Braz.-3) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-20) 2:0 (11, 20)

Ťin-ťiang 25. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová dosiahli ďalší solídny úspech vo World Tour, na štvorhviezdičkovom turnaji v čínskom Ťin-ťiangu ako nasadené dvadsiatky obsadili konečné 9. miesto.V sobotňajšom osemfinále boli nad sily Sloveniek brazílske turnajové trojky Ágatha Bednarczuková a EduardaSantosová-Lisboová, šampiónky vlaňajších prestížnych World Tour Finals zvíťazili 2:0 (11, 20). Skúsená 35-ročná Ágatha ešte po boku inej krajanky Bárbary získala titul majsterky sveta (2015) aj striebro na domácej olympiáde 2016 v Riu de Janeiro.Slovenky majú za sebou úspešný vstup do hlavnej časti sezóny; počas minulých štyroch týždňov absolvovali tri turnaje World Tour a ani raz nechýbali v Top 10 - v malajzijskom Kuala Lumpur skončili na 5. priečke a v brazílskej Itapeme na 9. pozícii. Zabezpečili si tiež účasť na blížiacich sa majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu (28. júna - 7. júla).Pred svetovým šampionátom ich čakajú ešte dve podujatia - turnaj World Tour vo Varšave (12. - 16. 6.) a počas budúceho víkendu (1. - 2. 6.) turnaj I. fázy európskeho Kontinentálneho pohára 2018 - 2020, prostredníctvom ktorého tiež zabojujú o miestenku na olympijské hry 2020 do Tokia. V C-skupine v Bettystowne budú Slovenky bojovať o dve postupové miestenky do II. fázy KP s domácimi Írkami, Estónkami a Dánkami.