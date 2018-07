Dubovcová a Štrbová prehrali na ME v Rotterdame aj s českým párom

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

ME 2018 v plážovom volejbale - B-skupina (Rotterdam):



Barbora Hermannová, Markéta Sluková (2-ČR) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (18-SR) 2:0 (19, 9) za 33 minút



Tabuľka B-skupiny:



1. Hermannová, Sluková 2 2 0 4:1 4

2. Keizerová, Meppelinková 1 1 0 2:0 2

3. DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ 2 0 2 0:4 2

4. Jupiterová, Chamereauová 1 0 1 1:2 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rotterdam 18. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na ME v Holandsku. Nasadené osemnástky prehrali v stedu v rotterdamskej základnej B-skupine s favorizovanými českými dvojkami turnaja Barborou Hermannovou a Markétou Slukovou 0:2. Hermannová a Sluková, ktorým vo svetovom rebríčku patrí 7. miesto, sú vicemajsterky Európy z roku 2016.Úvod prvého setu patril českej dvojici, získala päťbodový náskok (8:3). Slovenky znížili na 8:10, neskôr na 10:12. Následne Češkám vyšla bodová séria, odskočili na 17:11. Slovenky nezložili zbrane, pri Štrbovej servise skorigovali na 16:18, neskôr na 18:19 a boli v hre o prvý set. Češky sa však dostali k dvom setbalom a druhý po vlastnom príjme premenili (21:19). Na začiatku druhej časti sa Češky v skóre opäť vzdialili (6:2), Dubovcová a Štrbová znížili na 7:9. Vzápätí však český pár odskočil na 14:7, neskôr viedol 18:8 a zápas bez problémov dotiahol s výrazným odstupom (21:9).Úradujúce slovenské šampiónky v utorok večer v spoločnej premiére na ME prehrali 0:2 s domácimi pätnástkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou. V stredu podvečer čakalo slovenskú dvojicu záverečné vystúpenie v B-skupine, o 17.30 h nastúpili v boji o postup proti francúzskym tridsaťjednotkám Alexandre Jupiterovej a Aline Chamereauovej. Víťazky každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia priamo do osemfinále, dvojice z druhých a tretích priečok budu hrať play off o účasť v osemfinále. Informoval web svf.sk.