Len deň po podpise zmluvy s Ronaldom predal Juventus dresy za milióny

Turín 18. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín hneď v prvý deň po podpise zmluvy s portugalským útočníkom Cristianom Ronaldom predal jeho dresy v klubových farbách v objeme 60 miliónov USD (cca 51,25 mil. eur). To je takmer polovica prestupovej sumy, ktorú Juventus vyplatil Realu Madrid (112 miliónov eur).Podľa portálu uk.businessinsider.com však Juventus zinkasuje z tohto balíka len 10 až 15 percent. Už po oznámení úmyslu 33-ročného Ronalda prestúpiť do Talianska, narástli akcie "starej dámy" takmer o 40 percent. "Juve" tiež zaznamenal obrovský nárast návštevnosti na jeho sociálnych sieťach. Ronaldo po podpise zmluvy uviedol, že "chce pomôcť dostať Juventus na vyššiu úroveň, resp. zanechať výraznú stopu v jeho dejinách". Ako podotkol zdroj, podarilo sa mu to už teraz bez toho, aby vôbec kopol do lopty.