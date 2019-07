Dubovcová a Štrbová zdolali tím olympijskej víťazky na úvod v Espinhu

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 4* - Espinho (Portug.) - F-skupina - štvrtok:



1. kolo:

Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-11) - Laura Ludwigová, Margareta Kozuchová (Nem.-22) 2:1 (-18, 16, 10)



Barbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.-6) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (Fín.-27) 2:0 (20, 19)



2. kolo:



O priamy postup do osemfinále: Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.-6) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (SR-11) /16.00 h/



O postup zo skupiny: Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (Fín.-27) - Laura Ludwigová, Margareta Kozuchová (Nem.-22) /16.00 h/

Espinho 18. júla (TASR) - Výborným výsledkom vstúpili slovenské beachvolejbalové reprezentantky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová do turnaja World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu. Nasadené jedenástky si vo štvrtok v 1. kole základnej F-skupiny poradili po obrate 2:1 (-18, 16, 10) s nemeckými dvadsaťdvojkami turnaja Laurou Ludwigovou a Margaretou Kozuchovou a popoludní od 16.00 h SELČ zabojujú o triumf v skupine a priamy postup do osemfinále proti brazílskym šestkám Barbare de Freitasovou a Fernande Alvesovej. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Pre slovenský pár to je v krátkom čase druhý triumf nad touto dvojicou - úradujúcu olympijskú šampiónku z Ria 2016 Ludwigovú a Kozuchovú zdolali aj v máji v osemfinále v malajzijskom Kuala Lumpur (2:0 /14, 14/). Medzitým prišlo aj jedno víťazstvo Nemiek - v júni v skupine vo Varšave (2:0 /19, 19/).S Brazílčankami De Freitasovou a Alvesovou majú Dubovcová a Štrbová vyrovnanú bilanciu (1-1). V máji v skupine v brazílskej Itapeme sa tešili Slovenky (2:0 /16, 18/), v úvode júla v skupine na MS v Hamburgu zas Juhoameričanky (2:0 /15, 13/).