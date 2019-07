FC Petržalka sa chce v II. lige pohybovať v pokojných vodách

Na snímke futbalisti FC Petržalka. Foto: Facebook FC Petržalka/ Tomáš Gál Foto: Facebook FC Petržalka/ Tomáš Gál

Bratislava 18. júla (TASR) – Druholigový FC Petržalka odštartuje nadchádzajúcu futbalovú sezónu domácim stretnutím so Slavojom Trebišov v nedeľu 21. júla o 10.30 h. V novom ročníku ho povedie tréner Jozef Dojčan.Petržalka skončila v predchádzajúcej sezóne na 8. mieste, pričom ani raz nebola v druhej polovici tabuľky. To nastavilo latku aj pre nový ročník.povedal po štvrtkovom tréningu Dojčan.Jeho zverenci sa môžu odpichnúť od kvalitnej prípravy.uviedol Dojčan, ktorý predtým pôsobil v MFK Skalica a dodal:Po piatich rokoch skončil na poste generálneho manažéra FC Petržalka Andrej Kalina. Pred piatimi rokmi stál pri zrode novej éry petržalského futbalu a v pozícii generálneho manažéra posunul klub z V. ligy tromi postupmi v priebehu troch rokov až do druhej najvyššej súťaže.skonštatoval Kalina.FC Petržalka je novozaložený klub, ktorý vznikol v roku 2014. Je nástupníckym klubom po účastníkovi Ligy majstrov Artmedii Petržalka, naposledy FC Petržalka 1898.