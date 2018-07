Dubovcová so Štrbovou postúpili vo Viedni do hlavnej súťaže

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

FIVB World Tour, Viedeň (Five stars) - kvalifikácia:



1. kolo:

Slovenky mali voľný žreb



2. kolo:

Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (5-SR) - Ingrid Lundeová, Oda Johanne Ulvesethová (12-Nór.) 2:0 (16, 15)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 31. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do hlavnej súťaže turnaja najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni (31. júla - 5. augusta) v rámci tohtoročnej World Tour. V druhom finálovom kole kvalifikácie si v utorok podvečer ako piate nasadené poradili s nórskymi dvanástkami kvalifikácie Ingrid Lundeovou a Odou Johanne Ulvesethovou po výbornom výkone v dvoch setoch (16, 15).Úradujúce slovenské šampiónky zdolali Lundeovú a Ulvesethovú aj v treťom vzájomnom zápase a opäť nestratili ani set. Začiatkom mája sa stretli počas svojej "bronzovej jazdy" na trojhviezdičkovom turnaji v tureckom Mersine - v osemfinále si s nimi poradili 2:0 a zdolali ich 2:0 aj vo finále kvalifikácie neskoršieho májového štvorhviezdičkového turnaja v brazílskej Itapeme.Dubovcová a Štrbová od začiatku diktovali tempo zápasu a kvalitnou hrou si budovali náskok. Po bloku Dubovcovej viedli v prvom sete 5:2 a keď sa presadila v útoku Štrbová, bolo už 16:12. Záver úvodného dejstva zvládli Slovenky bez problémov a vyhrali ho 21:16. Hladký priebeh mal aj druhý set, hoci Nórky v jeho prvej polovici vyrovnali z 1:3 na 3:3 a potom zo 4:7 na 7:7. Viac im už dobre hrajúce slovenské reprezentantky nedovolili, po ese Štrbovej viedli 11:8 a potom po bloku Dubovcovej 16:12. Slovenky nepoľavili ani v závere a súperky donútili tlakom v každej činnosti k chybám. Druhý set vyhrali 21:15 a tešili sa z postupu do hlavnej súťaže. Mená súperiek v skupine, ktorá sa začína v stredu, sa dozvedia v utorok večer.