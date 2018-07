Higuain opúšťa Juventus Turín. Koho dres bude obliekať?

Gonzalo Higuain, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 31. júla (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Gonzalo Higuain smeruje podľa talianskych médií z Juventusu Turín do konkurenčného AC Miláno na hosťovanie s následnou opciou na prestup.V rámci transakcie medzi poprednými klubmi na Apeninskom polostrove by sa mal skúsený obranca Leonardo Bonucci vrátiť z Milána do Juventusu výmenou za mladého zadáka Mattiu Caldaru, ktorý hosťoval v Bologni. Kluby správu oficiálne nepotvrdili.Miláno by malo za hosťovanie Higuaina údajne zaplatiť 18 miliónov eur a následný prestup by klub stál dvakrát toľko. Tridsaťjedenročný kanonier si tak pravdepodobne nezahrá s portugalskou hviezdou Cristianom Ronaldom, ktorého "zebry" kúpili za 100 miliónov eur z Realu Madrid.