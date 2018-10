Dubovcová so Štrbovou zdolali Rusky, v osemfinále proti Číňankám

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018/2019 v plážovom volejbale - Three stars - Čchin-čou (Čína) - utorok:



G-skupina, 2. kolo:



o priamy postup do osemfinále: Jevgenija Ukolovová, Jekaterina Birlovová (7-Rus.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (10-SR) 2:0 (16, 17) za 33 minút

1. kolo play off (o postup do osemfinále): DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (10-SR) - Jekaterina Syrcevová, Alexandra Mojsejevová (31-Rus.) 2:0 (21, 12) za 34 minút



ďalší program - streda:



osemfinále: Sin-sin Wang, Sin-i Sia (6-Čína) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (10-SR) /4.10 alebo 5.00 h SELČ/

Čchin-čou 2. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do osemfinále na turnaji kategórie Three stars v čínskom Čchin-čou (30. septembra - 4. októbra) v rámci World Tour 2018/19. V 1. kole play off desiate nasadené Slovenky zvíťazili nad ruskou dvojicou Jekaterina Syrcevová, Alexandra Mojsejevová 2:0 (21, 12).Slovenky budú v stredu v osemfinále čeliť domácim šestkám turnaja Sin-sin Wang a Sin-i Sia. Víťazky tohto duelu v stredajšom štvrťfinále nastúpia proti úspešnejším zo súboja Sarah Sponcilová, Kelly Claesová (2-USA) - Angela Lavallová, Carolina Horta Máximová (24-Braz.). Podujatia nového ročníka World Tour už sú súčasťou kvalifikačného procesu olympijských hier 2020, ktoré sa uskutočnia v Tokiu. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).