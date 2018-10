Urban pred súbojom o slovenský titul na MMM: Favorit bude Sahajda

Trojica slovenských reprezentantov zľava Richard Varga, Tibor Sahajda a Jozef Urban, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. októbra (TASR) - Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach prinesie aj súboj o slovenský titul v mužskej aj ženskej kategórii. Medzi mužmi sa očakáva, že boj o prvenstvo zvedú domáci Košičania Jozef Urban a Tibor Sahajda. Kvalitné časy sa však očakávajú aj od žien, medzi ktorými nebude chýbať ani ambiciózna Keňanka Sheila Jerotichová, ktorá príde do Košíc s cieľom vylepšiť svoj vlaňajší rekord.Jednou z dvoch atlétok so zlatou známkou IAAF na štarte MMM 2018 je obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Sheila Jerotichová. Štyri týždne pred košickým maratónom si formu otestovala na polmaratóne v Minsku, na ktorom dosiahla čas 1:12:02 hod. Vlani vytvorila traťový rekord a podľa jej manažéra sa ho tentoraz chystá ešte vylepšiť.uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar. Medzi slovenskými ženami bude k favoritkám patriť Silvia Schwaigerová. Na nedávnych MS v behu do vrchu v Androrre obsadila 8. miesto, pričom z Európaniek bola piata.prezradil Koniar.K slovenským favoritom budú patriť Košičania Tibor Sahajda a Jozef Urban. Druhý menovaný rád prenechá pozíciu najväčšieho favorita Sahajdovi.povedal Urban.Najmladšia generácia viacero možností zapojiť sa do programu MMM. Už v piatok 5. októbra sa v Mestskom parku v Košiciach stretnú deti z košických základných škôl v súťažiach pod názvom Detská atletika. O deň neskôr sa od 16.00 rodiny s deťmi zapoja do programu Vybehaj to s Matejom a v nedeľu je na programe populárny rodinný beh U. S. Steel Family Run. Počas roka sa stredoškoláci z Košického kraja zapájali do kvalifikačných kôl na počesť švédskeho Göstu Leanderssona, víťaza MMM 1948. Najlepší z nich si v Juniorskej štafete vyskúšajú program Po stopách maratónskych legiend.Vlaňajšia verejná finančná zbierka športovcov a zdravotníkov podporená vkladom Maratónskeho klubu Košice a iniciatívou zanietencov z Košickej záchranky vyústi inštaláciou moderného defibrilátora neďaleko Urbanovej veže v Košiciach.uviedla Ľubica Bajerovská z Košickej záchranky.Najstarší účastník MMM 2017 Andreas Ziegler z Wuppertalu vlani dobehol do cieľa už deviatykrát. Málokto zo zahraničných bežcov má k MMM väčšiu priazeň ako práve on. Bol jednou z rozhodujúcich postáv, ktoré vytvárali partnerstvo medzi mestami Košice a Wuppertal. Stál aj pri pamätnom prepojení oboch miest prvým štafetovým behom v roku 1988. Je to práve on, kto je tento rok hlavnou postavou na plagáte MMM. V roku 2018 sa dožíva 80-tky a ani tentoraz nebude chýbať v Košiciach.Chýbať opäť nebude ani Štefan Hrušovský, azda najstarší aktívny atletický štartér na svete. Na trať MMM výstrelom vysiela bežcov už od roku 1960, tentoraz mu budú asistovať olympijský víťazi Matej Tóth a David Svoboda.