Dubovcová so Štrbovou zdolali v Čchin-čou ČR, budú hrať o postup

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Ďalší program:



utorok 2. októbra, záverečné 2. kolo (časy upresnia neskôr):



o priamy postup do osemfinále: Ukolovová, Birlovová (7-Rus.) - DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (10-SR)

o postup zo skupiny (do play off o osemfinále): Kendallová, Lairdová (26-Aust.) - Kubíčková, Kvapilová (23-ČR)

Čchin-čou 1. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili víťazne do turnaja kategórie Three stars v čínskom Čchin-čou (30. septembra - 4. októbra) v rámci prestížnej World Tour 2018/19. Desiate nasadené Slovenky v pondelok v 1. kole základnej G-skupiny zvíťazili 2:0 (15, 12) nad 23. nasadenou českou dvojicou Michaela Kubíčková, Michala Kvapilová a majú istotu postupu do play off.Úradujúce slovenské šampiónky nastúpia v utorok v záverečnom 2. kole G-skupiny proti ruským sedmičkám podujatia Jevgeniji Ukolovovej a Jekaterine Birlovovej v súboji o priamy postup do osemfinále, zdolané sa predstavia v 1. kole play off (o postup do osemfinále). Ukolovová a Birlovová si v 1. kole "géčka" podľa očakávania poradili 2:0 (13, 12) s austrálskymi dvadsaťšestkami Brittany Kendallovou a Nicole Lairdovou.Podujatia nového ročníka World Tour už sú súčasťou kvalifikačného procesu olympijských hier 2020, ktoré sa uskutočnia v japonskom Tokiu.1. kolo: Jevgenija Ukolovová, Jekaterina Birlovová (7-Rus.) - Brittany Kendallová, Nicole Lairdová (26-Aust.) 2:0 (13, 12), Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (10-SR) - Michaela Kubíčková, Michala Kvapilová (23-ČR) 2:0 (15, 12)