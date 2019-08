Dubovcová so Štrbovou zvíťazili na úvod ME v Moskve

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

ME v plážovom volejbale v Moskve - G-skupina:

utorok:



ŠTRBOVÁ, DUBOVCOVÁ (10-SR) - Jupiterová, Chamereauová (23-Fr.) 2:0 (19, 17)

Betschartová, Hüberliová (7-Švaj.) - Freibergerová, V. Teuflová (26-Rak.) 2:0 (21, 18)



ďalší program G-skupiny (časy sú v SELČ):



streda:



15.00 ŠTRBOVÁ, DUBOVCOVÁ - Freibergerová, V. Teuflová

15.00 Betschartová, Hüberliová - Jupiterová, Chamereauová



štvrtok:



12.30 Jupiterová, Chamereauová - Freibergerová, V. Teuflová

12.30 Betschartová, Hüberliová - ŠTRBOVÁ, DUBOVCOVÁ

Moskva 6. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili úspešne do turnaja majstrovstiev Európy v Moskve. V utorňajšom úvodnom zápase G-skupiny zdolali Francúzky Alexandru Jupiterovú a Aline Chamereauovú 2:0 (19, 17). V stredu o 15.00 SELČ nastúpia proti Rakúšankám Eve Freibergerovej a Valerie Teuflovej, ktoré prehrali so Švajčiarkami Ninou Betschartovou a Tanjou Hüberliovou 0:2 (-21, -18).Slovenky začali súboj s Francúzkami dobre, keď viedli 6:4. V polovici setu sa však fransúzske beachvolejbalistky dostali do tesného náskoku 15:13. Zlom v prvom sete nastal za stavu 16:17, potom získali Slovenky tri body za sebou, zvládli aj koncovku a prvý set vyhrali 21:19. Druhé dejstvo mali Dubovcová so Štrbovou pod kontrolou, hoci úvod bol vyrovnaný. Potom však odskočili Slovenky na 11:8 a náskok už nepustili. Trojbodové vedenie si udržali až do konca, druhý set vyhrali 21:17. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).