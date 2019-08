Tenistky SR postúpili do finále ME družstiev do 18 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky semifinále ME 18 družstiev dievčat

SR - Veľká Británia:



Viktória MORVAYOVÁ - Erin Richardsonová 6:2, 6:3

Romana ČISOVSKÁ - Sonay Kartalová 6:3, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Granville 6. augusta (TASR) - Slovenské tenistky postúpili do finále majstrovstiev Európy družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville. V utorňajšom semifinále viedli po dvojhrách nad reprezentáciou Veľkej Británie 2:0. Prvý bod získala Viktória Morvayová, druhý a rozhodujúci pridala v zápase tímových jednotiek Romana Čisovská. Obe zvíťazili bez straty setu.V ére samostatnosti je Slovensko v kategórii dievčat do 18 rokov po šiesty raz vo finále. Predtým sa doň prebojovalo v roku 2012, keď v zložení Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová a Natália Vajdová získalo zlato. Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).