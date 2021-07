Dúbravčania budú hádzať do koša

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Kultúrne leto v Dúbravke sa otvorí športovým podujatím Daj to do koša. Ide o nové podujatie naplánované na prvú prázdninovú sobotu 3. júla so štartom o 10.00."Registrácia sa začína o pol desiatej a súťažiť sa bude v hádzaní basketbalkou na kôš," približuje organizátor pretekov Radek Šatka z referátu športu miestneho úradu v Dúbravke. "Štart je bezplatný. Pitný režime zabezpečený."Súťaž prebieha v dvoch kategóriách – muži a ženy.Každý hráč odhádže 5 hodov z čiary trestného hodu pričom sa po každom hode striedajú. Ten, kto z dvojice nahádže viac úspešných hodov postupuje do ďalšieho kola. V prípade nerozhodného skóre sa súboj opakuje. Hrá sa s basketbalovými loptami, ktoré zabezpečí organizátor. Prví traja získajú medailu, najlepší pohár.Na kôš vždy strieľa dvojica hráčov.Organizátorom podujatia je mestská časť Bratislava-Dúbravka, spoluorganizátorom MRM Sport Event.Informačný servis