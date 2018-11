Dúbravčania zbierkou starých okuliarov podporujú rozvojové krajiny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Dúbravčania sa môžu už po tretíkrát zapojiť do zbierky starých okuliarov. Tie následne putujú do rozvojových krajín. Organizátorom zbierky je mestská časť Bratislava - Dúbravka v spolupráci s Lions club Bratislava Bona Fide. Tohtoročnú zbierku odovzdali v piatok starosta Dúbravky Martin Zaťovič a organizátori zbierky, predseda Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Juraj Štekláč a Štefan Maceják z kancelárie starostu predstaviteľom Lions club Bratislava Bona Fide.Okuliare odovzdajú núdznym v rozvojových krajinách.priblížili organizátori.Bratislavská Dúbravka sa tak zapája do celosvetového projektu s názvom Lion Recycle for Sight. Zbierka sa dá podporiť počas celého roka.uviedli organizátori zbierky, do ktorej sa dá zapojiť aj v týchto dňoch. Škatule na to určené sa dajú nájsť sa v budovách miestneho úradu v Dúbravke na Žatevnej 2 a Pri kríži 14.