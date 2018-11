Združenia ZŠ a katolíckych škôl nesúhlasia s príspevkom na obedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 23. novembra (TASR) – Združenia základných a katolíckych škôl Slovenska nesúhlasia s navrhovanou formou podpory rodín prostredníctvom príspevku na obed pre všetky deti posledného ročníka materskej školy a žiakov základných škôl. Navrhujú navýšiť výplaty rodičov vo forme daňového bonusu na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na obedy "zadarmo", teda 230 eur ročne na dieťa."Považujeme za správne, aby o konkrétnom využití príspevku na stravu dieťaťa rozhodovala každá konkrétna rodina individuálne.uvádza sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaná predsedníčka Združenie základných škôl Slovenska Alena Petáková a prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Ján Horecký. Podľa nich paušálne poskytnutý príspevok na jeden definovaný účel by znamenal znevýhodnenie rodín, ktoré z rôznych dôvodov nevyužívajú stravovanie detí v školskej jedálni. Ako príklad uviedli rodiny, ktoré z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky dokážu pripraviť obed pre svoje dieťa výhodnejšie a v lepšej kvalite alebo rodiny, ktorým školská jedáleň nedokáže zabezpečiť obed z dôvodu špeciálnej diétnej stravy dieťaťa.Podľa združení z výchovného a pedagogického hľadiska je dôležité aspoň prispievať na náklady tovarov a služieb, ktoré sú im k dispozícii.píše sa v stanovisku. Pripomenuli, že aj v súčasnosti deti často obedy nedojedia, čím dochádza k mrhaniu zdrojmi. Podľa nich by to bolo aj v prípade, keď budú obedy zadarmo.Pripomenuli aj to, že mnohé školské jedálne nie sú pre zavedenie tohto nariadenia pripravené po technickej, personálnej ani organizačnej stránke. "uvádza sa v spoločnom vyhlásení združení.priblížil vo štvrtok (22.11.) na parlamentnom sociálnom výbore jeden z predkladateľov návrhu Erik Tomáš (Smer-SD). Zároveň uviedol, že strana spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska na tom, aby deti mali skutočne obedy zadarmo.Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by podľa Smeru-SD mali obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur.