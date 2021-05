Dúbravka má svoje včely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vedeli ste o tom, že včela má päť očí, že v jednom úle ich žije aj 60-tisíc a že na vyprodukovanie jedného poháru medu musia včely preletieť vzdialenosť dlhú ako trikrát okolo Zeme? Nielen tieto zaujímavosti sa dozvedia Dúbravčania vďaka novému projektu pod názvom Dúbravské včielky. Päť úľov pribudlo v záhrade miestneho úradu na Žatevnej 2.Vhodnú plochu vybrala mestská časť Bratislava-Dúbravka v spolupráci s CEEV Živica a pridali sa tak do programu Mestské včely, ktorý funguje v hlavnom meste už niekoľko rokov."Cieľom projektu Dúbravské včielky je dostať do povedomia verejnosti informácie o úlohe včiel v ekosystéme, možnostiach chovu a vytvoriť im vhodné podmienky na život v mestskom prostredí," približuje Mária Smiešková vedúca Oddelenia životného prostredia v Dúbravke.Včelám sa darí všade tam, kde majú dostatok potravy počas celej sezóny. V mestách sú to najmä vhodne kosené verejné priestranstvá, záhony alebo nektarodajné stromy, či už v záhradách alebo v stromoradiach.V blízkosti tohto hmyzu je potrebné sa vhodne správať, nerobiť žiadne prudké pohyby, krik, nepoužívať výrazné voňavky. Pre včelu je každé bodnutie človeka smrteľné, útočí len vtedy, keď je ohrozená jej rodina alebo keď je sama v ohrození života.Mestská časť preto v blízkosti úľov osadí aj informačnú tabulu nielen s potrebnými kontaktmi, informáciami o včelách a projekte, ale aj bezpečnosti. Na vrátnici miestneho úradu na Žatevnej preventívne uskladnila aj pohotovostný balíček pre prípad alergickej reakcie."Nebezpečné to nie je. Včely ďalej do úľa ľudí nenapádajú," hovorí Tomáš Blaškovič, ktorý pracuje ako odborník na včelstvá pre organizáciu Živica. "Ak aj niekto nevie, že má alergiu, tak je lepšie to zistiť v meste, kde sú blízko lekárne, ako to zistiť v horách mimo signálu. Ľudia teda nemusia mať žiadnu obavu."Včelár Tomáš Blaškovič hovorí, že do Dúbravky priniesol silné produkčné rodiny. Vlastný med by tak mestská časť mohla mať už tento rok. "Sám som zvedavý, lebo medy v Bratislave sú chuťovo veľmi atraktívne."Informačný servis