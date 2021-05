Slovensko si pripomína výročie smrti Štefánika, Kollár vyzdvihol jeho osobnostné i politické úspechy (foto)

Jeho pamiatku si uctili Kollár i Majer

Pričinil sa o vznik Česko-Slovenska

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko si v utorok pripomína 102. výročie od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika . Pri návrate z Talianska na Slovensko 4. mája 1919 sa jeho lietadlo pri pristávacom manévri zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji.Ako informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková a odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie Národnej rady SR (NR SR) , mohylu v Brezovej pod Bradlom, kde je Štefánik pochovaný spolu s dvomi talianskymi letcami, navštívil predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) a štátny tajomník MO SR Marian Majer. Tí sa zúčastnili v pondelok 3. mája aj na spomienkovej slávnosti venovanej Štefánikovi.Kollár vo svojom príhovore 3. mája vyzdvihol osobnostné, kariérne či politické úspechy generála Štefánika. „O úspechu Štefánika ako vojaka i ako politika najvýraznejšie hovorí jeho vojenská kariéra. Málokedy sa totiž stáva, aby v priebehu štyroch rokov postúpil niekto vo vojenskej hierarchii z pozície obyčajného, radového vojaka do hodnosti brigádneho generála. Štefánikovi sa to podarilo a Česko-slovenské légie, ktoré vybudoval v Rusku, Francúzsku a Taliansku svedčia o jeho organizačnom talente i vojenských schopnostiach," zhodnotil.Za najzáslužnejšie Štefánikové počiny označil myšlienku vybudovania samostatnej Česko-Slovenskej armády či podporu vzniku nového štátu Česko-Slovenska.„História nás učí, že činy odvahy, pomoci a dobra v prospech národa a vlasti neostanú nepovšimnuté. Aj týmito slovami by sme mohli opísať pôsobenie jedného z našich najvýznamnejších štátnikov, ktorí významným spôsobom prispeli k budovaniu slobodnej a demokratickej spoločnosti,“ povedal Majer.