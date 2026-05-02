|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 2.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žigmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. mája 2026
Dúbravka nezabránil ďalšej prehre Burnley, Leeds sa priblížil k záchrane v Premier League
Leeds United zvíťazil 3:1 nad Burnley a výrazne sa priblížil k záchrane v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Futbalisti anglického futbalového klubu Leeds United sa výrazne priblížili k ...
Zdieľať
2.5.2026 (SITA.sk) - Leeds United zvíťazil 3:1 nad Burnley a výrazne sa priblížil k záchrane v najvyššej anglickej futbalovej súťaži.
Futbalisti anglického futbalového klubu Leeds United sa výrazne priblížili k záchrane v Premier League. V piatok večer zdolali hráčov Burnley 3:1, prehre hostí nezabránil ani slovenský gólman Martin Dúbravka.
Leeds je v tabuľke štrnásty a má už deväťbodovú rezervu od zóny zostupu, pričom väčšina tímov bojujúcich o zotrvanie má pred sebou už len štyri zápasy. Na Leeds čakajú už len tri stretnutia.
Leeds síce nedávno prehral s FC Chelsea 0:1 a nepostúpil do premiérového finále FA Cupu od roku 1973, no vrátil sa na 14. miesto ligovej tabuľky v prvej sezóne po návrate medzi domácu elitu. Spolu so Sunderlandom tak búra tradičný trend, keď tímy z druhej ligy po postupe nahor väčšinou okamžite zostúpia späť do súťaže The Championship.
"Tieto tri body sú pre nás nesmierne dôležité. Práca ešte nie je dokončená. Budeme poriadne oslavovať, až keď to bude matematicky isté. Ale 43 bodov je dobrý výsledok," uviedol tréner Daniel Farke.
Zachovanie ligového statusu by bolo významné aj pre Farkeho snahu umlčať kritikov na úrovni Premier League. Nemecký kouč dvakrát viedol Norwich v najvyššej súťaži, no "kanárikov" ani raz neudržal v súťaži.
"Urobili sme veľký krok vpred. Získať 10 bodov z posledných štyroch zápasov v tak nervóznom období ako nováčik v lige je výnimočné," dodal.
Futbalisti Burnley v minulej sezóne skončili za hráčmi Leeds len o skóre, no v Premier League sa im darilo oveľa horšie a klub opäť okamžite zostupuje do nižšej súťaže. Iba deň pred týmto duelom sa v Burnley rozlúčili s trénerom Scottom Parkerom, ktorý v minulosti až tri rôzne kluby priviedol z The Championship do Premier League.
Piatkový večerný zápas sa od začiatku vyvíjal jasne v prospech domácich, ktorí strelili otvárací gól už v 8. minúte po jemnej strele Antona Stacha, ktorú brankár Martin Dúbravka len zle vyrazil. Leeds dominoval v celom prvom polčase, ale na pečatenie víťazstva si musel počkať až na krátky úsek po prestávke, keď v rozmedzí štyroch minút skóroval dvakrát.
Noah Okafor zakončil skvelú akciu po zadovke Dominica Calvert-Lewina a prihrávke Jaydena Bogleho. Švajčiarsky útočník Okafor sa tak stal jedným z kľúčových hráčov v boji o záchranu, keď strelil šesť gólov v ostatných siedmich ligových zápasoch.
Anglický reprezentant Dominic Calvert-Lewin bol oporou Leedsu už skôr v sezóne, keď zaznamenal trinásty gól ročníka, keď po strele Aa Tanaku poslal za Dúbravku odrazenú loptu. Futbalisti Burnley v závere už len zmiernili prehru, tím vedený dočasným trénerom Mikom Jacksonom skorigoval zásluhou Louma Tchaounu.
Zdroj: SITA.sk - Dúbravka nezabránil ďalšej prehre Burnley, Leeds sa priblížil k záchrane v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyjde mu to?
Vlani kráčali bok po boku
