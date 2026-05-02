Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Olympijská medailistka Newmanová dostala 20-mesačný dištanc za nedodržanie antidopingových pravidiel
Kanadská skokanka o žrdi Alysha Newmanová je suspendovaná za to, že počas dvanástich mesiacov až trikrát nedostatočne informovala o mieste svojho pobytu pre potreby antidopingového testovania. Bronzová ...
2.5.2026 (SITA.sk) - Kanadská skokanka o žrdi Alysha Newmanová je suspendovaná za to, že počas dvanástich mesiacov až trikrát nedostatočne informovala o mieste svojho pobytu pre potreby antidopingového testovania.
Bronzová olympijská medailistka v skoku o žrdi Kanaďanka Alysha Newmanová dostala dištanc na 20 mesiacov za to, že príslušné úrady opakovane neinformovala o svojom pohybe v súvislosti s antidopingovými testami. Trest pre 31-ročnú rodáčku z kanadskej provincie Ontario potvrdila Jednotka pre integritu atletiky (AIU).
"AIU udelila Alyshi Newmanovej (Kanada) zákaz činnosti na 20 mesiacov, ktorý začal platiť od 3. decembra 2025, za nedodržanie pravidiel o miestach pobytu. Jej výsledky od 23. augusta 2025 sú anulované," uviedla antidopingová organizácia na sociálnych sieťach.
Newmanová získala bronz v skoku o žrdi na OH 2024 v Paríži, čo je jej doteraz najväčší športový úspech. Dočasne mala pozastavenú činnosť od 3. februára, predtým počas dvanástich mesiacov trikrát nedostatočne informovala o mieste pobytu - 27. februára, 17. a 23. augusta 2025.
Na súťažných podujatiach sa neobjavila od vlaňajšieho mája, kedy štartovala na mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská medailistka Newmanová dostala 20-mesačný dištanc za nedodržanie antidopingových pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
