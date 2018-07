Dúbravka opäť organizuje zbierku školských pomôcok

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 18. júla (TASR) – V bratislavskej Dúbravke v stredu spustili už štvrtú zbierku školských pomôcok pre deti z rodín v núdzi. Nepoužité i použité, no stále funkčné perá, ceruzky, kružidlá, školské tašky a iné pomôcky môže verejnosť priniesť do 22. augusta do budovy dúbravského miestneho úradu na Žatevnej ulici.Zbierka má pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín či deťom slobodných mamičiek, ktoré mestská časť eviduje.hodnotí starosta Dúbravky Martin Zaťovič.Samospráva sa pri organizácii zbierky inšpirovala v bratislavskej Karlovej Vsi, kde zbierku realizujú už niekoľko rokov v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.