Chlapci z thajskej jaskyne: Utrpenie nás posilnilo

Bangkok 18. júla (TASR) - Dvanásti thajskí chlapci a ich tréner, ktorých zachránili zo zatopenej jaskyne na severe Thajska, v stredu uviedli, že utrpenie ich posilnilo a naučilo, že nemajú žiť ľahkomyseľne.Vyjadrili sa tak na tlačovej konferencii po tom, ako ich prepustili z nemocnice. Chlapci boli hospitalizovaní v meste Čiang Rai, približne 60 kilometrov južne od jaskyne. Spolu so svojím 25-ročným trénerom, bývalým budhistickým mníchom, navštívili jaskyňu Tcham Luang po futbalovom tréningu 23. júna. Po náhlej povodni, ktorá zablokovala východ, tam zostali uviaznutí vyše dvoch týždňov.Chlapci vo veku 11-17 rokov odpovedali na otázky médií - napríklad aj aké ponaučenie si z celej udalosti zobrali.povedal 13-ročný futbalista. Jeho o rok starší kamarát doplnil, žeNiekoľkí z nich sa vyjadrili, že by sa chceli stať profesionálnymi futbalistami, ale štyria z nich by chceli napodobniť hrdinov, ktorí ich zachránili.povedal jeden z chlapcov.Všetci povedali, že sa chcú ospravedlniť svojim rodičom. Väčšinu z nich neinformovali vopred, že sa chystajú po futbalovom tréningu do jaskyne.Lekári uviedli, že všetkých 13 zachránených je zdravých po fyzickej aj duševnej stránke. Chlapci pribrali v priemere okolo troch kilogramov, odkedy ich vyviedli z jaskyne. Údajne stratili počas pobytu v nej v priemere štyri kilogramy, dodáva agentúra AP.