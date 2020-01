Dúbravka po neúspechoch vychytal v Premier League opäť čisté konto, šieste v sezóne

Desať gólov v štyroch zápasoch

Najdôležitejšie sú víťazstvá

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka si v sobotňajšom zápase 23. kola anglickej Premier League proti FC Chelsea (1:0) pripísal už šieste čisté konto v aktuálnej sezóne 2019/2020. A to napriek tomu, že v bránke Newcastlu United bol počas stretnutia vo väčšej permanencii ako jeho náprotivok a najdrahší brankár sveta, Španiel Kepa Arrizabalaga."Veľmi ma potešilo, že som si udržal čistý štít. Čakali sme naň pomerne dlho. Musím však vyzdvihnúť mojich spoluhráčov, pretože tvrdo bojovali a veľmi mi pomáhali," povedal 31-ročný Žilinčan pre oficiálny klubový web.Slovenský legionár v ostatných štyroch ligových vystúpeniach inkasoval až 10-krát. Proti Londýnčanom sa však opäť naplno predviedol v plnej paráde a po góle Isaaca Haydena v nadstavenom čase mohol oslavovať cenné víťazstvo."Koncovka duelu bola perfektná, pretože sme hrali proti veľmi silnému súperovi. Hráči Chelsea dosť veľa kombinovali s loptou, veľa sme toho nabehali, ale boli sme správne organizovaní a vydali sme zo seba všetko. Vyvinuli sme veľké úsilie a najmä sme boli efektívnejší," podotkol Dúbavka.Po trojbodovom zápise patrí "strakám" zo St James' Parku priebežné 12. miesto. Dali tak aspoň na chvíľu zabudnúť na nedávnu štvorzápasovú sériu bez výhry v PL. Newcastle sa už v utorok predstaví v Liverpoole proti domácemu Evertonu, ktorý dosiaľ nazbieral rovnaký počet bodov (29)."Zápas s Chelsea je určite skvelý pre naše sebavedomie, keďže v krátkom čase nás čaká dosť stretnutí. Myslím si, že nezáleží na to, či vyhráte gólom z poslednej minúty alebo skórujete v 51. min. Najdôležitejšie sú víťazstvá a chvíle, keď sa po zápase môžete dívať do šťastných tvárí," skonštatoval Martin Dúbravka.