Viktória Kužmová uhrala v úvodnom kole Australian Open iba tri gemy (video)

Australian Open - dvojhra žien - 1. kolo



pondelok



20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prvá slovenská zástupkyňa na tenisovom Australian Open 2020 nebola úspešná. Viktória Kužmová prehrala v 1. kole dvojhry s Nemkou Juliou Görgesovou 1:6, 2:6.Zápas trval iba 56 minút a víťazka využila štyri zo šiestich brejkových príležitostí, kým jej súperku nepustila ani k jednej. Tridsaťjedenročná Nemka dominovala nad 21-ročnou Slovenkou vo víťazných úderoch 21-7, na nevynútené chyby to bolo 10-15.Slovenská ženská jednotka (60. v renkingu WTA) Kužmová prehrala s Görgesovou (39.) piaty zo šiestich vzájomných zápasov a nevyrovnala svoje austrálske maximum spred roka, keď postúpila do 2. kola.Najlepší výsledok z desiatich účastí v hlavných súťažiach na grandslamových turnajoch dosiahla rodená Košičanka vlani na Roland Garros v Paríži, keď postúpila do 3. kola.- Julia Görgesová (Nem.) 1:6, 2:6