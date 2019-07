Dúbravka prijala do materských škôl 239 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) – Bratislavská Dúbravka prijala do svojich materských škôl od nového školského roku 239 detí. Zo 434 prihlásených detí ostalo neprijatých 195, mestskej časti sa však podarilo prijať všetky deti z Dúbravky, ktoré do septembra 2019 dovŕšia tri roky.spresnila vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu dúbravského miestneho úradu Marta Jurkovičová.dodala.Kritériom pre prijímanie detí do dúbravských škôlok sú trvalý pobyt, vek a prípadne súrodenec v materskej škole. Prednostne musia materské školy podľa zákona prijímať päťročné deti a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.Dúbravka je zriaďovateľom 12 materských škôl, celková kapacita materských škôl v mestskej časti vo všetkých triedach je 1088. Už tretí rok sa zápis realizuje elektronicky.