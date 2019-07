V lete sa treba chrániť pred UV žiarením, pripomína lekárka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Letné slnko spojené s pobytom pri mori je pre mnohých ľudí ideálnou kombináciou. Slnenie dodáva telu vitamín D, potrebný pri výstavbe kostných štruktúr, pomáha pri liečbe akné, znižuje pocit únavy a zlepšuje náladu. No všetkého veľa škodí.vysvetľuje Janka Holešovská z medicínsko-estetického centra Medicor v Poprade.radí Holešovská.Ľudia by sa mali slniť postupne a chrániť aj exponované miesta ako pery, ušnice či kolená. Pokožku je vhodné natierať pravidelne, aspoň každé dve hodiny. Ani vodeodolné prípravky totiž nechránia celý deň. Dôležité je aj ošetrenie pokožky po opaľovaní. Siahnuť treba podľa lekárky po hydratačných krémoch, keďže slnko pokožku vysušuje.Kým v roku 1930 bolo riziko vzniku rakoviny kože v pomere 1:1500, v súčasnosti je to už 1:100. Hlavným spúšťačom ochorenia je nadmerné slnenie. To však spôsobuje i rôzne ďalšie nepríjemnosti, napríklad alergické reakcie, rýchlejšie starnutie pokožky či poškodenie vrchnej vrstvy s následným zápalom, známe ako „spálenie sa.“ Vyústiť môže až do vzniku pľuzgierov.Rakovina kože sa úzko spája so znamienkami.vysvetľuje Holešovská.