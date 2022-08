Dúbravka sa dohodol s klubom Manchester United. Slovák podľa novinára dúfa, že mu Newcastle umožní odísť

Obrovská príležitosť

Urobil si dobré meno

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka sa dohodol na podmienkach s anglickým klubom Manchester United , ktorý ho chce získať na hosťovanie z konkurenčného Newcastlu United.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter o tom informoval novinár Fabrizio Romano , ktorý sa špecializuje na futbalové prestupy a je o ňom známe, že zväčša nevypúšťa do éteru nepodloženú informáciu.Podľa Romana 33-ročný Dúbravka dúfa, že mu Newcastle United umožní odísť, pretože je to „obrovská príležitosť“. „United ponúkajú za hosťovanie s opciou na odkúpenie 5 miliónov libier,“ tvrdí Romano a dodáva, že predstavitelia Newcastlu stále trvajú na prestupe.Dúbravka, ktorý pôsobí v tíme „strák“ od januára 2018, si v Anglicku urobil veľmi dobré meno. Pred začiatkom aktuálnej sezóny 2022/2023 však dostal v Newcastli silnú konkurenciu, keď z Burnley prišiel anglický reprezentačný brankár Nick Pope Slovenský gólman má v Newcastli kontrakt platný do 30. júna 2025. Od príchodu do klubu odchytal 130 zápasov, v 37 stretnutiach si udržal čisté konto. Dúbravka v minulosti chytal za pražskú Spartu , iný český klub Slovan Liberec , dánsky Esbjerg a MŠK Žilina