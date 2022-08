Lewandowski dal dva góly, Xavi nešetril chválou: Rozdielový hráč

Futbalisti Barcelony sú v prebiehajúcom ročníku La Ligy naďalej bez prehry – v nedeľu si poradili s Realom Valladolid vysoko 4:0. O dva góly sa postaral Robert Lewandowski a v úvodných troch ligových kolách si tak pripísal už štyri góly.





Hostia boli pod tlakom od začiatku stretnutia. Konštrukciu ich brány opečiatkovali Lewandowski a Dembele, Poliak otvoril skóre v 24. minúte po vydarenom centri Raphinhu k zadnej žrdi. Na 2:0 zvýšil ešte do prestávky Pedri, ktorému nachystal do šestnástky loptu Dembele. Ten istý hráč nahrával aj na tretí gól, keď si Lewandowski potiahol loptu na pravú stranu a následne z hranice malého vápna vyškolil Joaquina Fernandeza aj brankára Jordiho Masipa. Nováčik mal následne šancu na zníženie, no pokus Oscara Plana najprv vychytal Marc-Andre ter Stegen a vzápätí zaňho v bráne zaskočil Jules Kounde. Ten absolvoval v drese Barcelony debut."Mať v mužstve Lewandowského je požehnanie. Je to rozdielový hráč a prirodzený vodca. Pracuje pre tím, pomáha trénerom a je pracant. Okrem gólov by som vyzdvihol aj jeho zmysel pre načasovanie a prácu s loptou, ktorá nie je až tak viditeľná," nešetril chválou novej posily Barcy tréner domácich Xavi.Víťaznú sériu v prebiehajúcej sezóne predĺžil Real Madrid, ktorý vyhral na pôde Espanyolu 3:1. Oba tímy skórovali v úvodnom dejstve, keď poslal hostí do vedenia Vinicius Junior v 12. minúte po pase Aureliena Tchouameniho. Stredopoliar dosiahol úspešnosť nahrávok 94 percent a potvrdil slová trénera Carla Ancelottiho, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že mladý Francúz sa dostáva do hry. Ešte pred prestávkou sa o jediný gól v sieti Thibauta Courtoisa postaral Joselu. Belgický brankár jeho prvý pokus zblízka vyrazil, no stopérom sa nepodarilo zažehnať nebezpečenstvo a útočník na druhý pokus nezaváhal. Vyrovnaný stav vydržal až do 88. minúty, keď poslal hostí do vedenia Karim Benzema a výhru poistil presným zásahom v nadstavenom čase ten istý hráč po vylúčení Benjamina Lecomtea. Ancelotti však napriek triumfu nešetril kritikou na adresu svojich zverencov."Boli sme dosť pomalí, robilo nám problém kontrolovať tempo zápasu a nedokázali sme sa chytiť na začiatku druhého polčasu. Preto som pristúpil k striedaniam," uviedol kormidelník, ktorý v 58. minúte stiahol Luku Modriča a Federica Valverdeho. Za druhého menovaného striedal Rodrygo, ktorý poslal Benzemovi center k zadnej žrdi pri jeho prvom góle.Real Madrid vedie po troch kolách tabuľku s deviatimi bodmi pred Realom Betis. Tieto dva tímy sú jediné, ktoré v každom zápase prebiehajúcej sezóny bodovali naplno. "Biely balet" pritom v lige neprehral v šiestich dueloch po sebe.