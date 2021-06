Dúbravka sa s penaltou stále nezmieril. Pred zápasom so Španielmi netreba kalkulovať, tvrdí aj Duda

Šancu majú všetci štyria

Východisková situácia je dobrá

Je lepšie hrať o niečo

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Jeho zákrok na Robina Quaisona posúdil nemecký rozhodca Daniel Siebert ako faul a z pokutového kopu Emil Forsberg rozhodol o víťazstve Švédov nad Slovákmi 1:0. Martin Dúbravka si ani tri dni po súboji základnej E-skupiny na Euro 2020 vo futbale nemyslí, že fauloval súperovho hráča na to, aby sa zapískala penalta."Stále si analyzujem niektoré situácie zo zápasu so Švédskom. Z brankárskeho pohľadu by som neurobil nič inak, musel som nejako reagovať na prenikajúceho hráča. Z môjho pohľadu to naozaj nebola penalta, ale arbiter sa rozhodol inak. Bol to z nášho pohľadu smolný moment," uviedol Martin Dúbravka počas mediálneho termínu slovenskej reprezentácie v Petrohrade, cituje ho zväzový web futbalsfz.sk.Ošľahaný niekoľkoročnými skúsenosťami z konfrontácie s útočníkmi v anglickej Premier League Dúbravka nie je z tých, čo by dlho plakali nad rozliatym mliekom.Aj po prehre so Švédmi majú Slováci s troma bodmi na konte reálnu šancu na postup do osemfinále. Akurát ich čaká letecký presun z ruského Petrohradu do španielskej Sevilly, kde v stredu od 18.00 h na Estádio la Cartuja vybehnú proti španielskemu favoritovi."Stále to máme vo svojich rukách, môžeme sa pobiť o postup, šanca tam je. Netreba kalkulovať, ale ukázať na ihrisku čo najlepší výkon a vydať zo seba maximum. Na konci zápasu sa všetko ukáže. Pevne verím, že po zápase sa budeme radovať tak ako po súboji s Poľskom," skonštatoval skúsený gólman z Newcastle United.Tridsaťdvaročný žilinský rodák poukázal aj na nečakaný fakt, že v E-skupine sú pred záverečnými súbojmi v hre o postup stále všetci štyria jej aktéri. A favorizovaní Španieli a Poliaci sú zatiaľ až na treťom a štvrtom mieste."Španieli majú veľmi dobrý káder, Poliaci tiež ukázali svoju kvalitu, skupina je dosť vyrovnaná. Možno veľa ľudí tipovalo, že Španieli budú po dvoch zápasoch postupujúci a tri ďalšie krajiny sa pobijú o postup z druhého miesto. Na veľkých šampionátoch aj menšie krajiny dokážu potrápiť favoritov. Pokúsime sa o to aj my proti Španielom. Treba byť trpezlivý, ale aj zdravo odhodlaný a húževnatý. Ak by sme Španielom vnútili náš spôsob hry, to by bol ideál," doplnil Dúbravka.Aj útočník či skôr ofenzívny stredopoliar Ondrej Duda si myslí, že slovenská východisková situácia pred duelom so Španielmi je dobrá."Asi by sme pred šampionátom neverili, keby nám niekto povedal, že po druhom zápase v skupine budeme na druhom mieste a v poslednom súboji sa bude rozhodovať o postupe. Treba sa dobre pripraviť a potrápiť Španielov. Tak ako môžeme skončiť prví, tak môžeme byť aj štvrtí, preto kalkulovať je zbytočné. Jediná správna možnosť je zvládnuť zápas a budeme tam," vyhlásil Duda.Ofenzívny hráč bundesligistu z Kolína nad Rýnom nechce špekulovať nad prípadným výsledkom súboja Španielsko - Slovensko."Vo futbale je ťažké predvídať, čo sa stane. Stále je však lepšie hrať o niečo ako o nič. Hráme o niečo a musíme to zvládnuť. Výsledok nie je až taký dôležitý. Nech sa najmä postúpi a výsledok nech tomu zodpovedá," podotkol Duda.Na otázku, čo treba hrať proti tímu, ktorý v nedávnej minulosti dominoval svetovému futbalu, ale momentálne zažíva výmenu generácií, odpovedal: "Španieli nemajú radi agresivitu v rámci normy. Všetci vieme, že technicky sú veľmi zdatní. Určite im to budeme chcieť čo najviac znepríjemniť."