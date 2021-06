Na OH v Tokiu sa predstaví päť slovenských kajakárov, Baláž a Botek budú súťažiť aj v K2 1000 m a K4 500 m

Náhradník Zalka

Iné zloženie ako v Riu de Janeiro

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výkonný výbor Slovenskej kanoistiky rozhodol o tom, že na olympijských hrách v Tokiu budú Slovensko reprezentovať piati športovci v troch lodiach.V K1 1000 m to bude Peter Gelle , ktorý si zopakuje olympijskú účasť z Ria de Janeiro 2016.V K2 1000 m sa predstavia Samuel Baláž Adam Botek a v K4 500 m kvarteto Samuel Baláž, Denis Myšák Erik Vlček a Adam Botek.Náhradníkom bude Csaba Zalka . Práve Zalka a nie Myšák bol súčasťou bronzovej lode SR na MS 2019 v maďarskom Szegede, kde si Slováci vybojovali olympijskú istotu. Dvojica Baláž - Botek sa ukáže vo dvoch disciplínach (K2 1000 m a K4 500 m).Vlajková loď slovenskej rýchlostnej kanoistiky "káštvorka" sa v Tokiu predstaví v spolovice inom zložení ako pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro, kde Slováci získali strieborné medaily. Vtedy sa však jazdila na OH ešte tisícka a nie päťstovka ako to bude v Tokiu.Striebornú slovenskú loď v Brazílii tvorili Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr Tibor Linka . Aktuálne z tejto zostavy zostali už len Myšák a Vlček, keďže Tarr a Linka už ukončili kariéru. Tridsaťdeväťročný Vlček sa chystá na svoju šiestu olympiádu, čo je rekordné číslo spomedzi slovenských športovcov.