Dúbravka vychytal v pohári triumf proti obhajcovi Manchestru United

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka vychytal víťazstvo Newcastlu United nad svojím bývalým klubom a obhajcom trofeje v Ligovom pohár Manchestrom United. "Straky" v repríze vlaňajšieho finále triumfovali 3:0 a postúpili do štvrťfinále.



Hostia z Newcastlu položili základ víťazstva v prvom polčase, ktorý vyhrali 2:0. Skóre otvoril v 28. minúte Miguel Almiron, ktorý už po piatich minútach vystriedal zraneného Matta Targetta. V 36. minúte pridal druhý gól Lewis Hall a po hodine hry upravil na konečných 3:0 Joe Willock. Dúbravka chytil všetky tri strely Manchestru medzi tri žrde. Newcastle prehral vlaňajšie finále 0:2.



Futbalisti londýnskeho Arsenalu vypadli v osemfinále, keď prehrali s West Hamom United 1:3. Skóre otvoril v 16. minúte vlastným gólom Ben White, v druhom polčase sa za domácich presadili Mohammed Kudus a Jarrod Bowen, za hostí v nadstavenom čase už len skorigoval výsledok Martin Ödegaard. Do štvrťfinále postúpil Liverpool, ktorý vyhral v Bournemouth 2:1, Chelsea si poradila s Blackburnom 2:0 a Everton zdolal Brunely 3:0. Slovenský brankár Marek Rodák vychytal triumf Fulhamu na ihrisku Ipswichu 3:1.

Newcastlu vyšla odplata, ten Hag po pohárovom krachu zobral vinu na seba



Futbalistom Newcastlu United v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom dokonale vyšla odplata za prehru z minulosezónneho finále anglického Ligového pohára. Na Old Trafford zvíťazili nad domácim Manchestrom United 3:0 a postúpili do štvrťfinále, v ktorom sa 19. decembra predstavia na pôde londýnskej Chelsea.

Newcastle nastúpil v improvizovanej zostave a už v 5. minúte prišiel o zraneného Mattea Targetta, ktorého vystriedal Miguel Almiron. Práve paraguajský krídelník bol v prvom polčase motorom ofenzívy hostí a v 28. minúte po rýchlom brejku poslal "straky" do vedenia. Po presnom zásahu Lewisa Halla odchádzal Newcastle do kabín s dvojgólovým náskokom. V úvode druhého polčasu síce domáci dostali súpera pod tlak, no nič z neho nevyťažili a po hodine hry inkasovali tretí gól z kopačky Joea Willocka. Dúbravka proti svojmu bývalému klubu chytil všetky tri strely medzi tri žrde a udržal si čisté konto.



Tréner Newcastlu Eddie Howe po postupe medzi elitnú osmičku neskrýval nadšenie. "Hráči si zaslúžia veľkú pochvalu. Skvele zareagovali na vývoj zápasu. Nastúpili sme bez viacerých zranených opôr a už v piatej minúte sme museli nútene striedať, no vôbec nás to nezlomilo. Mužstvo ukázalo charakter. Mám veľkú radosť z výkonu Joea Willocka, ktorý po problémoch so zraneniami nastúpil po dlhom čase v základnej jedenástke. Valentino Livramento na kraji obrany zasa výborne zastúpil Kierana Trippiera," uviedol Howe pre bbc.com.



Manchester United dostal tri dni po domácej ligovej prehre 0:3 s mestským rivalom City ďalšiu facku. S Newcastlom prehral na Old Trafford naposledy v roku 2013. "Prehru beriem na seba, ale za tieto výsledky musíme niesť zodpovednosť všetci. Naše výkony nie sú na adekvátnej úrovni. Chcem sa ospravedlniť všetkým fanúšikom, ich rozhorčenie je oprávnené. Musíme sa čím skôr otriasť a začať predvádzať hru, ktorá je hodná Manchestru United," zdôraznil tréner Erik ten Hag.