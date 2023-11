Vlhová už trénuje v Levi na slalomy SP, v minulosti si odtiaľ priniesla už päť víťazstiev

Úspech napriek chorobe

Slalom vo fínskom Levi

má

teraz dostatok času na tréning slalomu. Už sa nachádza vo fínskom Levi, kde sa jej v minulosti darilo, počas víkendu 11. a 12. novembra tam zabojuje o šiesty a možno aj siedmy miestny slalomový triumf.

“ dodal.

2.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou úspešný vstup do nového ročníku seriálu Svetového pohára.Počas ostatného októbrového víkendu v rakúskom Söldene skončila tretia v obrovskom slalome žien napriek tomu, že v októbri ju dosť potrápila choroba a na ľadovec Rettenbach cestovala bez výraznejších ambícií na celkové umiestnenie. Chcela zo seba vydať všetko, no netušila, na čo jej to bude stačiť.„Bol to pre nás excelentný výsledok. Napriek okolnostiam, ktoré nás pred úvodnými pretekmi sprevádzali, sme dosiahli jednoznačne viac, ako sme mohli očakávať. Petra bola neskutočná. Našla dostatok sily a energie, aby zo seba dostala viac než sto percent svojich aktuálnych možností,“ povedal Vlhovej tréner Mauro Pini pre Sport Management Company a pokračoval: „Navyše, Petra bola naozaj blízko k víťazstvu, čo sme, úprimne povedané, vôbec nečakali. Aj preto sme absolútne spokojní a šťastní. Tento výsledok nám dodal obrovské množstvo ďalšej energie, ktorú cítime aj po príchode do Levi. Petra je tiež veľmi šťastná a zároveň hrdá na to, čo sme ako tím dokázali. Všetci sa z toho tešíme, posúva nás to dopredu."Dvadsaťosemročná LiptáčkaŠvajčiarsky kouč Pini priblížil aj presun na sever Fínska a načrtol podmienky, ktoré tam tím okolo Petry Vlhovej našiel.„Išli sme z plus 10 či 15 stupňov a prišli sme do mínus 10 až 15 stupňov… Na druhej strane, presne takéto pravé zimné prostredie na prípravu sme hľadali a potrebovali. Levi nám v tomto ročnom období ponúka perfektné podmienky. Organizátori urobili v ostatných týždňoch naozaj veľký kus práce, vďaka čomu sme tu našli absolútne skvelo nachystaný svah na prípravu. Samozrejme, nie sme tu sami, je tu takmer každý. Z pohľadu kvalitu je to však výborné na prípravu pred ďalšími pretekmi," povedal Pini.A aké ambície má Petra Vlhová v Levi podľa jej trénera?„Za posledných jedenásť rokov vyhrali slalom v Levi len tri pretekárky. Mikaela Shiffrinová , Petra a Tina Mazeová . Slovinka sa však tešila len raz, zatiaľ čo Mikaela má šesť triumfov a Petra päť. Je to niečo naozaj obdivuhodné. Som veľký optimista, že Petra bude opäť bojovať o víťazstvo. Stále máme pred pretekmi dostatok dní a stať sa môže všeličo, v tomto momente sme však plní sebavedomia a nadšenia,