Dúbravkov Newcastle pristúpil k ráznemu rozhodnutiu, Tottenham iba znížil platy

1.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalším futbalovým klubom, ktorý sa v čase pandémie koronavírusu uchýlil k redukcii platov svojich zamestnancov je anglický Tottenham Hotspur . Riaditeľ klubu z White Hart Lane Daniel Levy sa vyjadril, že 550 pracovníkov príde o 20% svojich výplat. Toto rozhodnutie sa viaže na mesiace apríl a máj, no netýka sa samotných hráčov či trénerov. Levy sa týmto krokom snaží o udržanie pracovných miest."Devastácia priemyslu v mnohých krajinách, vzájomná závislosť medzinárodného obchodu a cestovania vo všetkých aspektoch nášho každodenného života sa až teraz prejavuje. Každý človek na tejto planéte bude tým zasiahnutý. Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte sme ôsmym najväčším klubom na svete, ale tieto dáta sú teraz irelevantné, pretože tento vírus nemá hranice," cituje Levyho portál BBC.Levy sa tiež vyjadril, že pomôcť k zlepšeniu situácie by mohli aj samotní hráči. "Dúfame, že aktuálne diskusie medzi Premier League, Asociáciou profesionálnych futbalistov (PFA) a Asociáciou manažérov ligy (LMA) prinesú výsledok, že hráči a tréneri tiež urobia niečo pre 'futbalový ekosystém'. Nepochybujem, že prekonáme túto krízu, ale bude trvať nejaký čas, kým sa život dostane do normálu," dodal 58-ročný Levy.BBC ďalej uvádza, že finančné problémy postihli aj Newcastle United , kde pôsobí slovenský brankár Martin Dúbravka. Riaditeľ klubu Lee Charnley informoval, že dočasne musel uvoľniť všetkých nehrajúcich zamestnancov. Tým vyplatí celú mzdu do konca apríla. Aj v tomto prípade hráčom na platy zatiaľ stiahnuté nie je, hoci klub im týždenne musí zaplatiť viac než 40-tisíc libier.