Duda podpíše kontroverzný návrh zákona o ruskom vplyve v Poľsku

29.5.2023 (SITA.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok povedal, že podpíše kontroverzný návrh zákona o ruskom vplyve v Poľsku, ktorý sa podľa kritikov obráti proti politickej opozícii.Tá ho vyzývala, aby návrh odmietol. Duda urobil kritikom ústupok a hoci zákon prijme, požiada ústavný súd, aby ho preskúmal. Podľa niektorých odborníkov plánovaná legislatíva porušuje ústavu.Duda sa vyjadril, že návrh prijíma preto, lebo sa o ruskom vplyve na politiku diskutuje aj v USA a niektorých členských štátoch Európskej únie Výbor na vyšetrovanie ruského vplyvu by mal podľa neho vzniknúť aj na úrovni Únie. Transparentnosť vo verejnom živote je podľa neho kľúčová a Poľsko má dobré skúsenosti s verejnými výbormi, ktoré vyšetrujú kľúčové sociálne a politické záležitosti.Prezident zároveň trval na tom, že návrh nedáva výboru právomoc vylúčiť kohokoľvek z verejného alebo politického života.Dolná komora parlamentu schválila návrh zákona o ruskom vplyve, ktorý predložila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), v piatok.Návrh predpokladá vytvorenie štátneho výboru pre vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku a národnej bezpečnosti. Podľa kritikov sa chystaná legislatíva však zameria na politickú opozíciu a môže ovplyvniť výsledok jesenných parlamentných volieb.Vo všeobecnosti je návrh, ktorý kritici prezývajú Lex Tusk, vnímaný ako cielený na bývalého premiéra a lídra opozičnej Občianskej koalície Donalda Tuska v čase, keď sa začína predvolebná kampaň.PiS obviňuje politika, že bol počas jeho pôsobenia ako premiér v rokoch 2007 - 2014 príliš priateľský k Rusku. Zákon vstúpi do platnosti do týždňa po jeho zverejnení.