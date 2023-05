Čaputová: Udalosti od začiatku vojny ukázali, že čas aj pravda sú na strane demokracie

uviedla Čaputová a doplnila, že extrémisti využívajú demokratické práva proti demokracii samotnej.

29.5.2023 (SITA.sk) - Udalosti od začiatku ruskej agresie na Ukrajine ukázali, že čas aj pravda sú na strane demokracie.. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti začiatku tohtoročnej konferencie Globsec Prezidentka vyhlásila, že. „Tí, ktorí páchali zločiny budú predvedení pred spravodlivosť. Naši oponenti sa domnievajú, že pri dostatočnom čase a veľkej úrovni dezinformácii sa verejná mienka v krajinách zmení a vlády z tohto smeru zídu,"Sloboda slova je podľa nej dôležité demokratické právo, ktoré sa využíva na šírenie dezinformácii a nenávisti. „Musíme na európskej aj národnej úrovni zvážiť efektivitu našej regulácie a byť pripravený ju aj posilniť. Na globálnej úrovni musíme zvýšiť zodpovednosť vlastníkov sociálnych platforiem a sietí, čo sa týka obsahu," dodala.„Všetci si pamätáme strach z vysokej inflácie a nedostatok priestoru na skladovanie plynu počas zimy. Za rok sme dokázali viac ako len prežiť. Zásoby plynu v európskych zásobníkoch sú na rekordných maximách, inflácia postupne klesá, Ukrajina vzdoruje a Rusko má pod kontrolou menej územia na Ukrajine, ako pred rokom. Mali by sme si z toho zobrať ponaučenie. Sme schopní riešiť naše vnútorné problémy a aj pomáhať našim partnerom," uviedla Čaputová.Doplnila, že, a preto je podľa nej dôležitá príprava, pokračovanie v tom dobrom a robiť to ešte lepšie, aby sa dostavil úspech.„Sú konkrétne dôvody, prečo sme dnes v lepšej pozícii, ako tomu bolo pred rokom. V prvom rade je to naša jednota," uviedla Čaputová a vysvetlila, že napríkladPrezidentka upozornila, že táto. „Po druhé to bola naša solidarita, ktorá zlepšila našu pozíciu naprieč EÚ, NATO a našimi partnermi v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu," povedala slovenská hlava štátu a pripomenula, žeUbezpečila, že každý centimeter územia NATO je a bude bránený. „Naša solidarita s našimi partnermi má výhody aj pre našu vlastnú bezpečnosť. Tým, že pomáhame Ukrajincom, pomáhame ponechávať ruského agresora čo najďalej od našich hraníc. Ale pamätajme, že Ukrajina to dokázala len za cenu obrovských strát," uzavrela Čaputová.