Duda sa stal akcionárom FC Košice: Je to klub s veľkým potenciálom

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda vstúpil do akcionárskej štruktúry druholigového FC Košice. Hráč nemeckého bundesligistu 1. FC Kolín sa stal novým akcionárom na stredajšom valnom zhromaždení klubu.





"V prvom rade by som sa chcel poďakovať, že som dostal takúto možnosť vstúpiť do klubu a že sa budem sa môcť podieľať na jeho chode," uviedol Duda pre oficiálnu stránku momentálne tretieho tímu druholigovej tabuľky. "Tento klub mi je najbližší zo všetkých, kde som pôsobil a preto som prijal túto možnosť s veľkým nadšením. Samozrejme, pre mňa to znamená veľmi veľa, keďže som tam vyrastal a najdôležitejší futbalový vek som strávil práve v Košiciach. Je to klub s veľkým potenciálom a práve preto som sa rozhodol do neho vstúpiť.“Prezident FC Košice Dušan Trnka verí, že klub dokáže využiť jeho kontakty v rámci európskeho futbalu pre rozvoj futbalu na Slovensku. "Vstup Ondreja Dudu do akcionárskej štruktúry sme prijali s veľkým nadšením, svedčí to o obrovskom lokálpatriotizme a vernosti klubu, ktorý stál na začiatku jeho skvelej futbalovej kariéry. Ondrej Duda je vzorom pre našich mladých hráčov v akadémii, ako aj zárukou rozvoja klubu pre fanúšikov. Táto správa je naozaj výsledkom veľmi svedomitej práce celého manažmentu a veľmi sa z nej tešíme."Dvadsaťsedemročný Duda pôsobil v Košiciach v rokoch 2011 až 2014, neskôr hral aj za Legiu Varšava, Herthu Berlín i Norwich City.