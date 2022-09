Slováci v Lige národov s malou šancou na postup, Calzona: Uvidíme čo bude

S túžbou odčiniť predchádzajúce neúspešné výsledky, ale aj sa predviesť pred novým trénerom Francescom Calzonom. S týmito úlohami vstúpia slovenskí futbaloví reprezentanti do ďalšej fázy Ligy národov. Najskôr v dueli proti Azerbajdžanu vo štvrtok 22. septembra o 20.45 v Trnave a potom o tri dni neskôr proti Bielorusku o 18.00 v srbskom meste Bačka Topola.





Slováci sú pred záverečným dvojzápasom v tabuľke 3. skupiny C-divízie na druhom mieste o štyri body za vedúcim Kazachstanom. Kazachovia nastúpia vo štvrtok doma proti Bielorusku a potom ich čaká v nedeľu zápas v Azerbajdžane. Futbalisti SR predtým pod vedením Štefana Tarkoviča zdolali Bielorusko 1:0 a rovnakým výsledkom aj Azerbajdžan, no s lídrom tabuľky prehrali doma 0:1 a vonku 1:2. "Čakajú nás nepríjemní súperi, ale ja si myslím, že to bude o nás. Ak budeme my pripravení. Máme top hráčov, musíme sa dobre pripraviť, aby sme to zvládli. Chceme vyhrať oba zápasy. Uvidíme, čo potom bude. Hlavné je, aby sme zvíťazili hneď v prvom," uviedol slovenský stredopoliar László Bénes.Na nedeľňajšom zraze v Šamoríne sa novému realizačnému tímu hlásilo 14 hráčov, po víkende sa pridali aj ostatní. Nedorazil však Ivan Schranz zo Slavie Praha, ktorý utrpel zranenie v zápase Európskej ligy a nahradil ho Dávid Hrnčár zo Slovana.Taliansky kormidelník ešte pred svojou premiérou v súťažnom zápase rozšíril svoj realizačný tím o druhého asistenta Simoneho Bonomiho, ktorý sa pridal ku Gianlucovi Segarellimu. Do Šamorína sa prišiel pozrieť aj bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík, ktorý talianskeho kormidelníka Slovenskému futbalovému zväzu odporučil. "Nie sme v tabuľke na najlepšom mieste, práve preto som tu. Môj cieľ je, aby si hráči uvedomili, že reprezentujú svoju krajinu. Budem veľmi prísny ohľadom disciplíny a budem od nich chcieť, aby počas zrazov zabudli na svoje kluby. Najlepším riešením je vždy spolupráca a to znamená aj zodpovednosť voči svojim úlohám," povedal Calzona po svojom príchode na Slovensko.Svoju prvú nomináciu oznámil tréner 12. septembra, zaradil do nej štyroch nováčikov. Obrancov Kristiána Valla a Matúša Rusnáka, stredopoliara Miroslava Káčera a krídelníka Dávida Ďuriša. Neskôr pribudol aj piaty, Dávid Hrnčár. "Snažil som sa poskladať vhodný tím pre moju hru. Na Slovensku sú zaujímaví hráči, ale potrebujem aj iné vlastnosti, aké ste videli doteraz. Myslím si, že títo hráči ich majú a určite majú na to reprezentovať. Nováčikov som videl v zápasoch, podľa mňa sú dobrí, ale teraz to musia ukázať na tréningoch a prípadne v zápasoch. Dôležitá vlastnosť je nadšenie hrať za svoju krajinu," povedal Calzona.Do reprezentácie sa tešil aj Ďuriš, ktorý počas uplynulého víkendu skóroval v drese Žiliny a pomohol MŠK k ligovému triumfu nad Liptovským Mikulášom 4:2. "Ja som rád, že som pomohol klubu, prišiel som v dobrej nálade. Bol som už v reprezentácii do 21 rokov, ale iba chvíľu, takže čo ma čaká, alebo aké to je u mužov, to vám poviem potom. Ale mal som obrovskú radosť, keď mi prišla pozvánka."Prvý duel proti Azerbajdžanu v Trnave má úvodný výkop o 20.45, rozhodujú ho arbitri zo Škótska. Ako hlavný William Collum. Nedeľňajší duel s Bieloruskom mali Slováci odohrať tiež doma, no dôsledok celosvetovej politickej situácie im neumožnil odohrať zápas s týmto súperom na území Slovenska.

5. kolo LN



štvrtok 22. septembra, 20.45 h



SLOVENSKO - Azerbajdžan /štadión Antona Malatinského v Trnave/, rozhodujú: William Collum - David McGeachie, Francis Connor (všetci Škót.), priamy prenos RTVS Šport







tabuľka 3. skupiny C-divízie:



1. Kazachstan 4 3 1 0 6:2 10



2. SLOVENSKO 4 2 0 2 3:3 6



3. Azerbajdžan 4 1 1 2 2:3 4



4. Bielorusko 4 0 2 2 1:4 2