Duda so Zelenskym hodili za hlavu spory z minulosti, dohodli sa na zjednodušení prechodu cez poľsko-ukrajinskú hranicu

Podpora pri vstupe Ukrajiny do EÚ

Dávno zabudnuté spory

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil bilaterálnu dohodu medzi Ukrajinou a Poľskom, ktorý by mala zjednodušiť hraničné prechody medzi oboma krajinami. Informuje o tom web eurointegration.com.ua.Zelenskyj poznamenal, že teraz sú Ukrajinci a Poliaci ako bratia a sestry. „Sme príbuzní. A nie sú medzi nami žiadne hranice ani bariéry,“ povedal.Zároveň sa poďakoval poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi za spoločnú iniciatívu so slovenským lídrom presvedčiť európskych kolegov, ktorí stále váhajú nad udelením štatútu kandidátskej krajiny pre vstup Ukrajiny do Európskej únie.„Poľsko-ukrajinská hranica musí spájať, nie oddeľovať. To musí byť náš veľký cieľ,“ povedal Duda, ktorý vyzval najmä na vytvorenie vysokorýchlostného železničného spojenia medzi Kyjevom a Varšavou.Zelenskyj tiež vyhlásil, že Rusko, ktoré začalo vojnu, prinútilo Ukrajinu a Poľsko zabudnúť na spory z minulosti. Oznámil tiež návrh zákona o rozšírených príležitostiach pre poľských občanov na Ukrajine ako poďakovanie Poľsku za to, že víta Ukrajincov utekajúcich pred vojnou.