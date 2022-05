Ukrajina vstúpi do EÚ najskôr o 15 rokov. Ak niekto tvrdí niečo iné, podľa francúzskeho ministra klame a zavádza

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune vyhlásil, že integrácia Ukrajiny do Európskej únie môže trvať „15 alebo 20 rokov“. Referuje o tom spravodajský web BBC.„Musíme byť úprimní. Ak hovoríte, že Ukrajina vstúpi do EÚ o šesť mesiacov, o rok či dva, klamete. Pravdepodobne to bude o 15 alebo 20 rokov, trvá to dlho,“ povedal Beaune pre rozhlasovú stanicu Radio J.Zároveň zdupľoval návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na vytvorenie voľnejšieho „európskeho politického spoločenstva“, ktoré by mohlo pomôcť skôr integrovať Ukrajinu, a dodal: „Nechcem ponúkať Ukrajincom žiadne ilúzie ani klamstvá.“Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol „takéto kompromisy“ a trvá na okamžitom začatí procesu smerujúceho k plnému členstvu Ukrajiny v EÚ.Beaune poznamenal, že Macronov návrh nie je „alternatívou k vstupu do európskeho politického spoločenstva“ a zdôraznil, že „nebráni neskoršiemu členstvu“.