Duda strelil dva góly a zariadil víťazstvo Kolína, ale stále sa bijú o záchranu

Stále nie je dôvod na oslavy

Z druhého polčasu sa musia poučiť

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda v piatok večer zariadil víťazstvo tímu 1. FC Kolín na pôde Augsburgu 3:2 v 31. kole nemeckej I. bundesligy . Dvadsaťšesťročný stredopoliar totiž strelil dva góly "capkov" a zvýšil šancu svojho tímu na záchranu medzi domácou elitou.Napriek zisku troch bodov je mužstvo z Kolína nad Rýnom stále ohrozené zostupom, v priebežnej tabuľke je totiž šestnáste na barážovej pozícii. Jednotlivé mužstva nemajú rovnaký počet duelov a po dohrávkach sa situácia môže výrazne zmeniť.Ondrej Duda otvoril skóre duelu už v 8. minúte, neskôr v 33. minúte zvyšoval už na pohodlných 3:0 pre hostí. Domáci po zmene strán skorigovali na rozdiel jediného presného zásahu, Kolínčania tak o tri body bojovali až do záverečného hvizdu."Bol to taký náš typický zápas," začal hodnotenie dvojgólový Ondrej Duda, ktorého cituje oficiálny web tímu 1. FC Kolín. "Tešíme sa z víťazstva, ale stále nie je dôvod na oslavy, pretože sme ešte nič nedosiahli. Stále bojujeme o to, aby sme sa udržali v lige," pokračoval rodák zo Sniny.Pridal aj krátke hodnotenie zápasu. "V prvom polčase sme predvádzali pekný futbal, z druhého sa však musíme poučiť. Po zmene strán sme boli nervózni, no dôležité je, že sme predtým strelili tri góly," dodal Duda.V nemeckej I. bundeslige už v sobotu môže padnúť rozhodnutie o zisku titulu pre Bayern Mníchov . Bavori, ktorí majú pred druhým Lipskom náskok desiatich bodov, sa predstavia na pôde Mainzu.