Halák sa vrátil na ľad, ale prehre Bostonu nezabránil. Tatar si nepripísal gól ani asistenciu (video)

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Do piatkového diania v zámorskej hokejovej NHL zasiahli dvaja Slováci, no obaja zo súbojov svojich tímov odchádzali s prehrami. Útočník Tomáš Tatar odohral za Montreal Canadiens 16:29 min, do štatistík si nepripísal gól ani asistenciu a jeho Habs podľahli domácemu tímu Calgary Flames 2:4. Skúsený krídelník zaznamenal jeden mínusový bod a dve strely na bránku.Gólman Jaroslav Halák nechytal za hostí od začiatku stretnutia Buffalo Boston , na ľad sa dostal až v 42. minúte za stavu 4:1 pred domácich Sabres. Vystriedal Fína Tuukku Raska a v zostávajúcom priebehu inkasoval z piatich pokusov súpera raz, v presilovke ho prekonal Sam Reinhart.Bruins potom troma gólmi skorigovali na 4:5, ale najhorší tím celej súťaže potom v power play spečatil zisk dvoch bodov, keď hetrik skompletizoval Reinhart. Halák sa v bránke Bruins predstavil po 20 dňoch, ostatné takmer tri týždne vynechal kvôli nákaze ochorením COVID-19. Vo farbách Buffala absolvoval víťazný debut v NHL fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý si pripísal 36 úspešných zákrokov. "Prvý zápas a hneď prvý triumf. Niečo taká si človek zapamätá do konca života," povedal po súboji 22-ročný rodák z Espoo na webe NHL.com. Kouč Don Granato bol po zápase spokojný, aj keď jeho tím zostáva na dne tabuľky profiligy."Som veľmi šťastný, chlapci dnes zanechali na ľade veľmi dobrý dojem," poznamenal Garnato. Hráči Sabres v piatok ukončili desaťzápasovú šnúru prehier s Bostonom, predtým naposledy tohto súpera zdolali v polovici decembra 2018.Flames o domácom triumfe nad Montrealom 4:2 rozhodli až v tretej tretine gólmi Seana Monahana a Eliasa Lindholma. Habs prehrali tretí duel z ostatných štyroch vystúpení a aspoň dve víťazstvá za sebou nedosiahli od 1. apríla."V našom tíme je cítiť frustráciu z prehry. Už je však po zápase, nič s tým nespravíme. Tento neúspech môžeme nosiť v hlave pár minút, no musíme zdvihnúť hlavy a pripraviť sa na ďalší duel," myslí si gólman Montrealu Jake Allen , ktorý v piatok previedol 27 úspešných zákrokov. Obaja súperi si na ľade Flames zmerajú sily ešte dvakrát - v sobotu a v pondelok.V zostávajúcich troch piatkových zápasoch doma uspel už iba New York Rangers , ktorý zdolal Philadelphiu Flyers 4:1 a v tabuľke Východnej divízie sa priblížil na rozdiel šiestich bodov na štvrtý Boston. Nashville zvíťazil na ľade Chicaga 3:1 a Minnesota Los Angeles 4:2.