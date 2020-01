Dudamel odstúpil z postu trénera Venezuely

Na archívnej snímke Rafael Dudamel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 2. januára (TASR) - Rafael Dudamel odstúpil z postu reprezentačného trénera Venezuely. Jeho pôsobenie na lavičke jediného tímu Južnej Ameriky, ktoré sa nikdy nekvalifikovalo na futbalové MS, trvalo štyri roky.Dudamel dosiahol s Venezuelou viaceré úspechy. V roku 2017 priviedol mužstvo do 20 rokov až do finále MS, v ktorom prehralo s Angličanmi 0:1. Na Copa America postúpil v roku 2019 s tímom do štvrťfinále. "rozlúčil sa v otvorenom liste Dudamel.Brazílske médiá spájajú jeho budúcnosť s klubom Atletico Mineiro. Správu zverejnila agentúra DPA.