Duel Portugalska proti Uruguaju prerušil muž, ktorý vbehol na ihrisko s nápismi na tričku a dúhovou vlajkou v rukách

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pondelkové večerné stretnutie medzi výbermi Portugalska a Uruguaja (2:0) na futbalových majstrovstvách sveta v Katare narušil na krátky čas muž, ktorý sa v druhom polčase rozhodol vybehnúť priamo na hraciu plochu a tam prezentovať svoj postoj k viacerým celospoločenským témam.Na sebe totiž mal modré tričko s logom Supermana a dvoma nápismi - vpredu "Zachráňte Ukrajinu" a vzadu "Rešpekt pre iránske ženy". Navyše, v rukách mal dúhovú vlajku.Organizátori "votrelca" spacifikovali, pričom jeho dúhová vlajka na krátky čas zostala ležať na trávniku. Zdvihol ju hlavný arbiter Alireza Faghani z Iránu a odniesol za postrannú čiaru, za ktorou zostala niekoľko ďalších okamihov, kým ju jeden z organizátorov neodpratal.Zatiaľ nie je známe, či protestujúci muž môže v Katare očakávať nejaké sankcie. Zástupca Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na uvedenom súboji Thierry De Backer informoval, že mu nie je známy osud tohto muža. Organizátori šampionátu incident nekomentovali.Na šampionáte v Katare chceli kapitáni siedmich tímov z Európy nosiť na rukávoch pásku vo farbách dúhy s nápisom One Love na znak podpory rovnomennej kampane, ktorej symbolom je logo v tvare srdca v dúhových farbách a cieľom je propagácia inklúzie a diverzity vo futbale aj v spoločnosti.Katar ako dejisko MS 2022 čelí dlhodobej kritike za porušovanie ľudských práv či kriminalizáciu homosexuality. V doterajšom priebehu MS 2022 organizátori neumožnili vstup fanúšikom na štadión s predmetmi, ktoré boli v dúhových farbách.Autor oboch portugalských gólov v pondelkovom zápase Bruno Fernandes skonštatoval, že sa tak sústredil na duel, že ani nezaznamenal, o čo išlo mužovi, ktorý prenikol na hraciu plochu. Myslel si, že muž si chcel spraviť fotografiu s jeho hviezdnym spoluhráčom Cristianom Ronaldom "Keď mám povedať pravdu, nevidel som, čo mal napísané na tričku. Už som to však povedal veľakrát. Rešpektujeme všetky ľudské práva, no toto sú politické problémy, pri ktorých nemáme dosť sily, aby sme mohli niečo zmeniť," poznamenal stredopoliar anglického Manchestru United.Ešte pred šampionátom ten istý hráč vyhlásil, že futbal je "pre každého". Doplnil tiež, že nebol šťastný z úmrtí pracovníkov z chudobných krajín sveta, ktorí sa podieľali na výstavbe infraštruktúry pre MS 2022.