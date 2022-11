Sklenárik ani Šima sa na úvod Svetového pohára v biatlone nestratili, preteky na 20 km v Kontiolahti vyhral Ponsiluoma

Bö netrafil až šesť terčov

Sklenárik bol bežecky lepší

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Víťazom úvodnej súťaže novej sezóny Svetového pohára v biatlone sa stal švédsky reprezentant Martin Ponsiluoma , ktorý vo fínskom Kontiolahti nenašiel premožiteľa vo vytrvalostných pretekoch mužov na 20 km.V cieli o 37,2 sekundy zdolal Švajčiara Niklasa Hartwega, ktorý ako jeden z dvoch previedol bezchybnú streľbu. Tretí finišoval Nemec David Zobel, ten tiež sklopil všetkých 20 terčov.Nestratila sa dvojica Slovákov. Tomáš Sklenárik ani Michal Šima sa napokon nezmestili do bodovanej štyridsiatky, klasifikovali ich na 45. resp. 59. priečke. Utorkové preteky absolvovalo spolu 97 biatlonistov.Nedarilo sa obhajcovi veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v hodnotení SP z minulej sezóny Francúzovi Quentinovi Fillonovi Mailletovi , ktorý na strelnici dvakrát minul hneď na prvej položke a aj keď už neskôr strieľal bezchybne, stačilo mu to len na 15. pozíciu.Ešte horšie pochodil najlepší muž vlaňajšieho hodnotenia vytrvalostných pretekov Nór Tarjei Bö , ktorý nesklopil spolu až šesť terčov (štyri na poslednej položke, pozn.) a obsadil nebodovaný 53. stupienok.Michal Šima absolvoval prvé tri položky bez jedinej chyby, no v porovnaní s konkurenciou mal slabšiu bežeckú časť a neatakoval popredné priečky. Jedna chyba na poslednej "stojke" ho napokon definitívne pripravila o šancu na bodovanú štyridsiatku.Tomáš Sklenárik síce na strelnici minul dvakrát, ale bežecky bol na tom výrazne lepšie ako Šima a napokon ho klasifikovali v piatej desiatke.V Kontiolahti absolvujú muži v sobotu rýchlostné preteky na 10 km a o deň neskôr stíhacie preteky na 12,5 km, predtým vo štvrtok je na programe aj súťaž štafiet.