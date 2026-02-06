Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

06. februára 2026

Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali


Zápas Slovan - Nitra prinesie aj dávku zábavy. Ku komentárom sa pripojí populárny raper Kali. Hokejový šláger, ktorý rozhoduje o čele tabuľky, tak dostane nečakaný rozmer. Duel o priebežné prvé miesto v



623752154_876396605238929_5714114450064853456_n 676x496 6.2.2026 (SITA.sk) - Zápas Slovan - Nitra prinesie aj dávku zábavy. Ku komentárom sa pripojí populárny raper Kali. Hokejový šláger, ktorý rozhoduje o čele tabuľky, tak dostane nečakaný rozmer. Duel o priebežné prvé miesto v Tipsport lige dnes prinesie televízia JOJ Šport a dostupný bude aj na JOJ play.

Hokejový šláger so špeciálnym hosťom


Zápas sa začne o 18:30, hokejový večer však v štúdiu JOJ Šport odštartuje už o 18:00. Duel budú komentovať Stanislav Benčat a Andrej Šťastný, v štúdiu sa k moderátorovi Ladislavovi Fabovi pridajú aj experti Andrej Meszároš a Michal Hlinka. Špeciálnym hosťom bude raper Kali. Ten sa objaví v štúdiu a pripojí sa aj ku komentátorom počas samotného zápasu.

Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na hokejový šláger aj z inej perspektívy. Prinesie emóciu, nadhľad a energiu, ktoré nesmú chýbať pri žiadnom veľkom zápase.

Sám som zvedavý, ako sa novej úlohy zhostím. Šport a hokej ma zaujíma, hoci to nie je futbal – v ktorom som viac doma. Ale aj preto som sa rozhodol, že to skúsim s prenosom a podelím sa s divákmi o svoje hokejové poznatky. Určite sa môžu na tento zápas tešiť a zabavia sa pri ňom,“ sľubuje raper, ktorý sa na svoju úlohu pripravoval počas týždňa. Kali si vyskúšal svoje hokejové zručnosti v tréningových priestoroch experta Michala Hudeca a vymenil mikrofón za hokejku. V štúdiu JOJ Šport prezradí, ako sa mu darilo.


Zdroj: SITA.sk - Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: HC Slovan HK Nitra JOJ Šport HD Televízia JOJ Tipsport liga
