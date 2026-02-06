|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Vedenie Saudi Pro League nesúhlasí s Ronaldom: Kluby fungujú nezávisle
Portugalčan v službách Al-Nassr v pondelok odmietol nastúpiť na ligový zápas pre nespokojnosť s aktivitou svojho klubu na prestupovom trhu.
Zdieľať
Vedenie Saudi Pro League neschvaľuje rozhodnutia hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda. Portugalčan v službách Al-Nassr v pondelok odmietol nastúpiť na ligový zápas pre nespokojnosť s aktivitou svojho klubu na prestupovom trhu.
Ronaldo sa nezúčastnil zápasu proti Al-Rijádu, ktorý jeho spoluhráči zvládli pomerom 1:0. Štyridsaťjedenročnému hráčovi sa údajne nepozdával najmä prestup bývalého spoluhráča z Realu Madrid Karima Benzemu do tamojšieho najúspešnejšieho klubu Al-Hilal. V oboch kluboch je väčšinovým vlastníkom Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF), od ktorého pred sezónou dostali približne rovnakú sumu na prestupy. Benzemov príchod však financoval podľa agentúry DPA z časti aj súkromník.
Vedenie súťaže vydalo vo štvrtok večer stanovisko, v ktorom vyjadrilo nesúhlas s rozhodnutím päťnásobného držiteľa Zlatej lopty. „Naša liga funguje podľa jednoduchého systému. Každý klub funguje nezávisle a podľa rovnakých pravidiel. Cristiano je dôležitou súčasťou Al-Nassr a aj celej súťaže. Žiadny z hráčov alebo funkcionárov však nerozhoduje o veciach, ktoré sa netýkajú jeho klubu. Jeden z tímov sa rozhodol posilniť svoj káder, ten druhý sa zas vydal inou cestou,“ píše sa v stanovisku Saudi Pro League. Al-Nassr nastúpi v piatok proti Al-Ittihádu, no Ronaldov štart je zatiaľ otázny.
Súvisiace články:
Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu (2. 2. 2026)
Ronaldo navštívi so saudským korunným princom Trumpa v Bielom dome (18. 11. 2025)
Rekordný večer Ronalda, Portugalsku zobral postup Szoboszlai (15. 10. 2025)
Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“ (10. 9. 2025)
Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu (19. 8. 2025)
Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali
Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali
<< predchádzajúci článok
Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým
Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým