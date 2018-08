Dúhový pochod v Prahe podľa organizátorov prilákal asi 40.000 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 11. augusta (TASR) - Ulicami českej metropole prešiel v sobotu popoludní už ôsmy sprievod Prague Pride Parade, ktorý je vyvrcholením každoročného festivalu s gay, lesbickou, bisexuálne a transgender (LGBT) tematikou. Organizátori odhadujú, že pochod prilákal asi 40.000 ľudí, a teda zhruba o 5000 viac ako vlani. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Účastníci sprievodu prešli z centra Prahy na Letenské námestie. Pochod tento rok sprevádzalo okrem množstva pestrofarebných kostýmov, hlasnej hudby či transparentov aj 21 vozidiel vrátane viacerých alegorických vozov - napríklad pirátskej lode s konfetovým delom, ktorú kormidlovali poslanci Pirátskej strany. V čele sprievodu sa viezli tri automobily Mini Cooper, v ktorých sedeli prominentní aktivisti ocenení v tomto roku titulom tzv. maršála či maršálky za svoj prínos pre LGBT komunitu.Pre rekonštrukciu dolnej časti Václavského námestia sa tohtoročný dúhový sprievod stade vydal novou trasou, a to pokračovaním cez ulice Opletalova, Hybernská, námestie Republiky, Dvořákovo nábrežie, Čechův most až na kopec Letná, kde je pre účastníkov pripravený hudobný program až do nočných hodín.V ústí Kozej ulice, ktorá susedí so zmienenou trasou, čakala na sprievod skupinka odporcov z radov radikálov. Od účastníkov pochodu ich oddelili policajti. Pripravený bol aj policajný antikonfliktný tím i niekoľko ťažkoodencov, zasahovať však nemuseli.Prechádzajúci účastníci sprievodu svojim odporcom mávali a zdravili ich, priblížil server iDNES.cz. Dodal, že proti akcii protestovalo na Václavskom námestí už napoludnie pri soche svätého Václava niekoľko ľudí. Niesli transparenty s heslami ako "Chráňte tradičné rodiny" či "Homo sex = cesta do pekla".Festival Prague Pride o živote LGBT ľudí sa tento rok zameral predovšetkým na tému rodiny. Okrem diskusií na rôzne témy späté s rodinnými hodnotami sa v rámci neho konajú až do nedele hudobné, divadelné či filmové podujatia.