Muža, ktorý strieľal vo Frederictone, obvinili zo štvornásobnej vraždy

Policajti a záchranári zasahujú pri streľbe, ku ktorej došlo v meste Fredericton na juhovýchode Kanady v piatok 10. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 11. augusta (TASR) - Muž, ktorý mal v piatok v meste Fredericton v kanadskej provincii New Brunswick zastreliť dvoch policajtov a dvoch civilistov, bol obvinený zo štvornásobnej vraždy. Oznámila to v sobotu miestna polícia.Predpokladaného páchateľa, 48-ročného obyvateľa mesta Matthewa Vincenta Raymonda, previezli po prestrelke s políciou vážne zraneného do nemocnice. Pred súd má predstúpiť 27. augusta, uviedla televízia CBC.Obeťami streľby, nahlásenej o 07.10 h miestneho času (12.10 h SELČ), sú 42-ročný muž a o desať rokov mladšia žena, ako aj 45-ročný policajt a jeho 43-ročná kolegyňa, ktorí ako prví prišli na miesto činu. Všetci boli zasiahnutí výstrelmi z dlhej zbrane, z ktorej páchateľ strieľal z tretieho poschodia neďalekého bytového domu.Okolnosti prípadu sú stále predmetom vyšetrovania. Zatiaľ nie je známe, či Raymond svoje obete poznal. Polícia vyzvala občanov, aby jej poslali fotografie alebo videá, ktoré by pomohli piatkové udalosti objasniť.