Dukátová sa teší z dcérky a začala s prípravou na OH v Tokiu

Na archívnej správe Jana Dukátová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Jana Dukátová si po narodení dcérky Lívie užíva najkrajšie obdobie svojho života. Pre tehotenstvo prerušila kariéru úspešnej vodnej slalomárky, no ani raz nepomyslela na jej koniec. Vo štvrtok, tri mesiace po pôrode, sa prvýkrát dostala opäť na vodu a začala s prípravou na návrat. Jej hlavný cieľ je dostať sa na olympijské hry do Tokia 2020.Tridsaťštyriročná Dukátová tvorí už niekoľko rokov pár so svojím trénerom Róbertom Orokockým a od júna sa ich rodina rozrástla o dcérku.povedala šťastná mamička.Dukátová si po piatich mesiacoch opäť skúsila, aké je to pádlovať. Zatiaľ len na tichej vode vo Vodáckom centre v Karlovej Vsi.Prvé zábery prebehli bez problémov aj preto, že Dukátová denne trénuje. Najmä doma, do fitnes centra sa dostane len asi dvakrát týždenne.Najbližšie dva týždne strávi na hladkej vode, na divokú do Čunova by sa mala podľa plánu dostať na prelome septembra a októbra a potom by sa mala premiestniť do Prahy.uviedla.Nasledovať by malo sústredenie v Španielsku, na začiatku budúceho roka kontrolné preteky v Austrálii, ďalšie v Európe a potom už Svetový pohár. Cieľ na ďalší rok sú MS v La Seu d'Urgell, kde sa bude bojovať o olympijské miestenky.uviedla trojnásobná zlatá medailistka z MS.Počas prestávky ani raz nerozmýšľala na koniec kariéry.Návrat po materstve do profesionálneho športu je veľmi náročný a veľa vecí sa môže zvrtnúť. Dukátová aj preto získavala čo najviac informácií od iných úspešných mamičiek, ktorým sa to podarilo.pokračovala.Popri materských povinnostiach a tréningu sa koncom septembra opäť aktívne zapojí do medzinárodného podujatia Európsky týždeň športu. Aktivita Európskej komisie bude prebiehať na Slovensku a v 37 krajinách Európy od 23. do 30 septembra a jej cieľom je motivovať ľudí k pohybu.dodala.