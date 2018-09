Tatar transfer do Montrealu nečakal: Je to obrovská výzva

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 13. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa s odstupom času vyjadril k prestupu v rámci NHL z Vegas Golden Knights do Montrealu Canadiens. Kanadský klub ho pred troma dňami získal z Nevady výmenou za útočníka Maxa Paciorettyho. Spolu s Tatarom putovali v rámci transakcie do Montrealu aj mladý center Nick Suzuki a výber v 2. kole draftu v roku 2019.Dvadsaťsedemročný Tatar podľa vlastných slov zažíval pri prestupe hektické okamihy. Samotný transfer nečakal, už je však v novom pôsobisku, kde absolvuje vstupné prehliadky. Pôsobenie v slávnom klube Habs považuje za obrovskú výzvu.napísal útočník na verifikovanom konte na facebooku.dodal.Tatar prišiel do Vegas iba vo februári tohto roka a s nováčikovským tímom postúpil až do finále Stanleyho pohára. V NHL predtým obliekal iba dres Detroitu, ktorý ho draftoval v roku 2009 z celkového 60. miesta. Do NHL prvýkrát nazrel v sezóne 2010/11. Vedenie "červených krídel" ho tesne pred uzávierkou "trejdov" v uplynulej sezóne poslalo do Vegas za tri draftové výbery. Za Vegas odohral v základnej časti NHL 20 duelov, nazbieral šesť bodov (4+2), v play off hral iba sporadicky - v ôsmich štartoch si štatistiky obohatil o dva body za gól a asistenciu.V základnej časti NHL nastúpil slovenský útočník spolu na 427 duelov, v ktorých si pripísal 228 bodov (119+109). V play off pridal 25 stretnutí s bilanciou štyri góly a päť asistencií. Tatarovi ešte platí trojročný kontrakt s priemerným platom 5,3 milióna dolárov za sezónu. Zmluva mu vyprší po sezóne 2020/2021.