Duma schválila anulovanie ratifikácie zákazu jadrových skúšok, Rusko sa tým chce vyrovnať USA

aktualizované 18. októbra, 13:30



Chcú sa vyrovnať Spojeným štátom

Obavy z obnovenia jadrových testov

18.10.2023 (SITA.sk) -Dolná komora ruského parlamentu v stredu definitívne schválila návrh zákona, ktorý anuluje ratifikáciu globálneho zákazu jadrových skúšok.Zákonodarcovia v Štátnej dume podporili odvolanie ratifikácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok počas tretieho čítania jednomyseľne.Návrh teraz smeruje do hornej komory parlamentu, ktorá sa mu bude venovať budúci týždeň, no jej členovia už avizovali, že ho podporia. Moskva sa chce týmto krokom vyrovnať Spojeným štátom, ktoré zmluvu podpísali a neratifikovali.Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok prijatá v roku 1996 zakazuje všetky jadrové výbuchy po celom svete, hoci nikdy úplne nenadobudla platnosť. Okrem USA ju zatiaľ neratifikovali Čína, India, Pakistan, Severná Kórea, Izrael, Irán a Egypt.Existujú obavy, že Rusko by mohlo pristúpiť k obnoveniu jadrových testov, aby sa pokúsilo odradiť Západ od ďalšieho poskytovania vojenskej podpory Ukrajine. Mnoho ruských predstaviteľov sa vyslovilo za obnovenie.Ruský vodca Vladimir Putin tento mesiac varoval, že Moskva môže zvážiť zrušenie svojho rozhodnutia z roku 2000 o ratifikácii a poznamenal, že hoci niektorí experti hovorili o potrebe vykonať jadrové testy, on si na túto otázku ešte nevytvoril názor.Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov zase minulý týždeň povedal, že jadrové testy obnovia len vtedy, ak tak urobí najprv Washington.